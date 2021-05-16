قناة عبرية: حماس حاولت استهداف منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز قبالة غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر محاولة استهداف كتائب القسام- الذراع العسكري لحركة حماس، منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز قبالة قطاع غزة، بواسطة صواريخ وغواصات مسيرة.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن حماس حاولت استهداف منصة استخراج غاز على بعد 20 كم من غزة بواسطة غواصات مفخخة غير مأهولة من إنتاجها.

وأشارت إلى أن الفصائل المسلحة في قطاع غزة، أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه محطة الغاز، مشيرة إلى أن لديها غواصات قادرة على حمل متفجرات بوزن 50 كيلوغرام.

وأعلنت كتائب القسام أنها أدخلت مدفعية جديدة للعمل ضمن الأسلحة التي تستخدمها في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

في الساعات الأخيرة أغارت طائرات عسكرية على مخزن لوسائل قتالية داخل منزل ناشط في #حماس وسط قطاع غزة. كما أغارت طائرات أخرى على مخزن لوسائل قتالية بحرية تابعة لحماس جنوب القطاع.

كما تم استهداف ثلاثة مواقع لاطلاق قذائف صاروخية تابعة لحماس #حماس_تحت_القصف #خطيئة_حماس pic.twitter.com/ELHrKWpOsb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2021

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن ”طائرات عسكرية قصفت مخزنا لوسائل قتالية داخل منزل ناشط في حماس، وسط قطاع غزة، كما أغارت طائرات أخرى على مخزن لوسائل قتالية بحرية تابعة لحماس، جنوب القطاع“.