أخبار

قناة عبرية: حماس حاولت استهداف منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز قبالة غزة
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 14:44 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 14:50 GMT

قناة عبرية: حماس حاولت استهداف منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز قبالة غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر محاولة استهداف كتائب القسام- الذراع العسكري لحركة حماس، منصة إسرائيلية

+A -A
المصدر: غزة – إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر محاولة استهداف كتائب القسام- الذراع العسكري لحركة حماس، منصة إسرائيلية لاستخراج الغاز قبالة قطاع غزة، بواسطة صواريخ وغواصات مسيرة.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن حماس حاولت استهداف منصة استخراج غاز على بعد 20 كم من غزة بواسطة غواصات مفخخة غير مأهولة من إنتاجها.

وأشارت إلى أن الفصائل المسلحة في قطاع غزة، أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه محطة الغاز، مشيرة إلى أن لديها غواصات قادرة على حمل متفجرات بوزن 50 كيلوغرام.

وأعلنت كتائب القسام أنها أدخلت مدفعية جديدة للعمل ضمن الأسلحة التي تستخدمها في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن ”طائرات عسكرية قصفت مخزنا لوسائل قتالية داخل منزل ناشط في حماس، وسط قطاع غزة، كما أغارت طائرات أخرى على مخزن لوسائل قتالية بحرية تابعة لحماس، جنوب القطاع“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play