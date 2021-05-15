"وول ستريت جورنال": اضطرابات إسرائيل شريان حياة لنتياهو "المحاصر" ‎‎

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى في ستغلاله العملية العسكرية الحالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، لتأمين هدف حيوي له يتمثل في البقاء في السلطة.

وأفادت الصحيفة، بأن معارضي نتنياهو كانوا على وشك الإطاحة به وتشكيل حكومة جديدة، لكن يبدو أن محاولات المعارضة لتشكيل ائتلاف منافس لإسقاط نتنياهو ”آخذة في الانهيار“.

وأكدت ”وول ستريت جورنال“، أن الأيام الستة الماضية التي شهدت اضطرابات في غزة واشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منحت بدورها ”شريان حياة سياسيا لنتياهو“، وذلك بعد انسحاب أحزاب عربية ويمينية من محادثات هذا الأسبوع حول الانضمام إلى تحالف منافس لنتياهو، ما يمهد لانهيار التهديدات المحدقة برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال ميتشل باراك، خبير استطلاعات الرأي الإسرائيلي ومدير ”كيفون غلوبال ريسيرتش“، الذي عمل كمساعد لنتنياهو في التسعينيات: ”دوما ما ازدهر نتنياهو في بيئات عدم اليقين والفوضى والأزمات.. فهو بشكل أساسي ينتقل من أزمة إلى أخرى“.

وأثناء الاضطرابات الأخيرة بين غزة وإسرائيل، قالت الصحيفة، إن حزب الليكود برئاسة نتنياهو استأنف المفاوضات مع حزب يمينا، الذي يتزعمه السياسي اليميني نفتالي بينيت الذي تراجع عن حكومة وحدة محتملة مع يائير لابيد الوسطي بدعم من الأحزاب العربية المؤيدة، حيث غير بينيت مساره وسط أعمال العنف الطائفية التي تعصف بالبلاد، بحسب شخص مقرب منه.

وعلق بينيت لمقربين منه أنه ”بالنظر إلى حالة الطوارئ الحالية في مدن إسرائيل، فإن تغيير الحكومة.. لن يكون قادرًا على التعامل مع الوضع“.

وبينما يسعى لابيد، رئيس حزب ”يش عتيد“ الوسطي، الذي لديه تفويض لتشكيل حكومة حتى 2 يونيو المقبل، لتشكيل حكومة جديدة، فإنه أكد أنه سيدعم انتخابات خامسة، إذا لزم الأمر، ليحل محل نتنياهو.

وتابع لابيد في تعليقات لاحقة عن تغيير شريكه السياسي مساره ”بينيت مخطئ“، مؤكدا أنه سيستمر في بذل كل جهد لتشكيل حكومة.

وتشير ”وول ستريت جورنال“، أنه في حال فشل لابيد، فسيتم تمرير التفويض إلى البرلمان الإسرائيلي ”الكنيست“، الذي ستكون أمامه بعد ذلك ثلاثة أسابيع لطرح مرشح جديد لرئاسة الوزراء، وإذا فشل ذلك السيناريو، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة في غضون عامين، وفي تلك الأثناء سيستمر نتنياهو في السلطة لعدة أشهر أخرى على الأقل.

وفي حال عاد بينيت إلى معسكره، بحسب الصحيفة، سيواجه نتنياهو نفس التحديات التي واجهها بعد تصويت آذار/مارس، وهو أن ليس لديه حتى الآن العدد الكافي لتشكيل ائتلاف أغلبية من 61 مقعدًا.

ويأمل نتنياهو في الفوز على زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، الذي شكل معه حكومة وحدة وطنية لم تدم طويلاً بعد تصويت مارس 2020.

ونقلا عن محللين، فإن التعاون الوثيق بين الثنائي خلال العملية العسكرية في غزة، تعتبر أساسا للتعاون بينهما في المستقبل، من ناحية أخرى، يتمسك غانتس حتى الآن بوعوده بعدم الانضمام إلى تحالف مع نتنياهو مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غانتس كان من بين القادة الإسرائيليين الذين انحازوا ضد نتنياهو، قبل وقوع الصراع الأخير مع الفلسطينين، حيث قالت المحللة السياسية داليا شيندلين، إن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من التوصل إلى أي صيغة جديدة تسمح له بالبقاء في رئاسة الوزراء حتى مع حصوله على فرصة للمحاولة مرة أخرى.

وقالت: ”التطورات على الأرض أصبحت أكثر تطرفًا ولكن المستنقع السياسي نفسه باق“.