وسائل إعلام تتهم الجيش الإسرائيلي بتقديم معلومات مضللة لخدمة موقفه الميداني

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنه سيحقق في شكاوى وسائل إعلام أجنبية، كانت قد حصلت على بيان مضلل منه بأنه بصدد تنفيذ عمل بري في قطاع غزة، قبل أن يتبين بعد ذلك أن البيان الذي حصلت عليه كان ضمن عملية خداع لخدمة موقفه الميداني.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ قد أكدت اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي وزع بيانا على وسائل إعلام دولية، فجر الجمعة، بأنه بدأ تنفيذ عمليات اقتحام بري لقطاع غزة، مشيرة إلى أن عددا من الصحف والمواقع الدولية الكبرى نشرت هذا البيان، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية لعملية خداع إعلامي.

وحسب الصحيفة العبرية، فقد نشرت كالة أنباء ”أسوشييتد برس“ أمس الجمعة تقريرا تحت عنوان ”الجيش الإسرائيلي متهم باستغلال الإعلام لخداع حماس“، أشارت خلاله إلى أن ”الجيش الإسرائيلي حاول تقليل أهمية الواقعة وحاول الترويج لها على أنها جاءت نتيجة سوء فهم، بيد أن محللين أكدوا أن البيان الذي وصل إلى الإعلام كان يستهدف إغراء حماس وإيقاع عناصرها في فخ، تسبب في سقوط العشرات منهم بشكل محتمل“.

وأشارت الوكالة إلى أن مراسيلها اطلعوا جيدا على بيان الجيش بشأن العمل البري، وأجروا اتصالات مع مسؤولين عسكريين في إسرائيل واعتمدوا على تقارير من غزة نفسها، وتيقنوا بعد ذلك أنه لا يوجد عمل بري، ومن ثم لم تنشر هذه الوكالة البيان المضلل، لكن عددا من وسائل الإعلام الكبرى وقعت ضحية وأعلنت أن الجيش بدأ العمل البري.