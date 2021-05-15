فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة

وشارك مئات أيضًا في احتجاجات سلمية في مدن فرنسية أخرى منها: ليون، ومرسيليا.

وتكررت مثل هذه المسيرات في أماكن أخرى حول العالم، بدءًا من سيدني ووصولًا إلى مدريد، بينما يتصاعد الصراع بين إسرائيل وغزة منذ أيام.

وفي باريس، حظرت الشرطة التجمع، كما جرى الحظر بناءً على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، مع تخوف السلطات من أن تتحول الاحتجاجات إلى أحداث عنف.

غير أن بعض المحتجين خرجوا وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني محاولين الانضمام إلى مجموعات متفرقة من المتظاهرين.