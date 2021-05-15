بعد قصف مقر إعلامي في غزة.. أمريكا تطالب إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم السبت، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل ضمان ”سلامة وأمن الصحفيين“ بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي برجا في غزة يضم مكاتب إعلامية.

وكتبت ساكي على تويتر ”تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة بصفتها مسؤولية أساسية“.