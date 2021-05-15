تاريخ النشر:
15 مايو 2021 15:46 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 16:45 GMT
بعد قصف مقر إعلامي في غزة.. أمريكا تطالب إسرائيل بضمان سلامة الصحفيين
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم السبت، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل ضمان "سلامة وأمن الصحفيين" بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي برجا في غزة يضم
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم السبت، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل ضمان ”سلامة وأمن الصحفيين“ بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي برجا في غزة يضم مكاتب إعلامية.
وكتبت ساكي على تويتر ”تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة بصفتها مسؤولية أساسية“.