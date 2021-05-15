الآلاف يتظاهرون في مدريد ولندن دعمًا للفلسطينيين‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تظاهر نحو 2500 شخص دعمًا للفلسطينيين في مسيرة هادئة وسط مدريد، اليوم السبت، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل، وفق ما قالت الشرطة الإسبانية.

ورفع المشاركون وبينهم عدد كبير من الشابات، لافتات كتب عليها:“صمت البعض معاناة للآخرين“، و ”القدس عاصمة أبدية لفلسطين“.

وهتفوا في مسارهم من محطة أتوشا إلى ساحة دي سول، ”ليست حربًا، إنها إبادة“.

ولفّ العديد من الشبان أنفسهم بأعلام فلسطينية.

وقالت أميرة شيخ علي (37 عامًا) وهي ابنة لاجئين فلسطينيين:“إنهم يذبحوننا، نحن في وضع تستمر خلاله نكبة (العام 1948) في القرن الحادي والعشرين“.

بدورها، قالت إخلاص (25 عامًا) المتحدرة من أصول مغربية:“نريد أن نطلب من إسبانيا والسلطات الأوروبية عدم التعاون مع إسرائيل، وهي من خلال صمتها تساهم في العنف المستمر في الشرق الأوسط“.

وأظهر أحدث إحصاء للسلطات الفلسطينية مقتل 139 شخصًا، بينهم 39 طفلًا، وإصابة ألف آخرين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ يوم الإثنين.

في المقابل، تمّ إطلاق أكثر من 2300 صاروخ على إسرائيل منذ الإثنين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين، بحسب فرق الإغاثة.

وعلى صعيد متصل، تظاهر آلاف الأشخاص وسط لندن، اليوم السبت، دعمًا للشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون، ظهر اليوم السبت، عند ماربل آرتش بجوار حديقة هايد بارك، وساروا منها باتجاه السفارة الإسرائيلية عند الطرف الآخر للحديقة، رافعين أعلامًا فلسطينية ولافتات تطالب بإنقاذ الأراضي الفلسطينية.

وقال المنظمون ومن بينهم: تحالف“أوقفوا الحرب“، والرابطة المسلمة في المملكة المتحدة، وحملة التضامن مع فلسطين، وحملة نزع السلاح النووي:“من الضروري أن تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات فورية“.

وأضاف البيان:“يجب ألا يسمح بعد الآن بإبقاء العنف الوحشي بحق الشعب الفلسطيني (…) دون عقاب“، وسط تنديد بالهجمات التي قتلت مدنيين في غزّة وجرى وصفها بأنها ”جرائم حرب“.

وتابع المنظمون أن“الحكومة البريطانية شريكة في هذه الأعمال طالما أنها تقدم دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا وماليًا لإسرائيل“.

وتمّ تنظيم هذه التظاهرة على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق منذ 2014 بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، والعنف في البلدات الإسرائيلية المختلطة.

ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة لمحاولة إنهاء الأعمال القتالية، قصف سلاح الجو الإسرائيلي عدة مواقع في القطاع الساحلي، ليل الجمعة، إلى السبت، في حين تم إطلاق نحو 300 صاروخ مرة أخرى من غزة باتجاه إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.