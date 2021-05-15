إثيوبيا ترجئ الانتخابات إلى أجل غير مسمى

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت رئيسة اللجنة الانتخابية في إثيوبيا، اليوم السبت، أنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات مقررة في الخامس من حزيران/يونيو المقبل؛ بسبب تزايد المشكلات اللوجستية، معلنة إرجاءها من دون تحديد موعد جديد.

وقالت رئيسة اللجنة بيروتكان ميديسكا: إن ”الاقتراع لن يجري في 5 حزيران/يونيو … لا يمكننا تحديد الموعد لأنه يتعين على اللجنة دراسة الآراء التي تلقتها من الأحزاب“.

وأوردت عددا من الأسباب اللوجستية للتأخير، مثل استكمال سجل الناخبين وتدريب موظفي الانتخابات وطبع أوراق الاقتراع وتوزيعها.

وأضافت: ”عمليا يصبح من المستحيل إنجاز كل ذلك في المواعيد المحددة أساسا“.

وأكدت أن ”الموعد الجديد سيأخذ في الاعتبار الفصل الماطر، الذي يستمر من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر“.

وكان البلد البالغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعتزم اختيار أعضاء البرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الاقتراع.

وينتخب النواب رئيس الوزراء، وكذلك الرئيس الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير.