إسرائيل تؤكد عملية قصف مبنى إعلامي في غزة.. ووكالة أسوشييتد برس تبدي "صدمتها"

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قصف مبنى إعلامي في غزة، قائلا إنه ”كان يضم الاستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس“.‎

وأضاف أن ”إسرائيل حذرت من كانوا داخل المبنى الإعلامي في غزة، بأنها ستقصفه، وأتاحت لهم وقتا كافيا لإخلائه“.

وبرج الجلاء، الذي تم استهدافه، يتألف من 12 طابقا، ويضم مكتب وكالة أسوشييتد برس، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وأبدت وكالة أسوشييتد برس ”صدمتها“ للضربة الإسرائيلية.

وقال جاري برويت الرئيس التنفيذي لأسوشييتد برس، إن المؤسسة الإعلامية الأمريكية ”أصيبت بالصدمة والذعر“؛ بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي مبنى من 12 طابقا يضم مكاتبها.

وأضاف برويت: ”إنهم يعرفون منذ فترة طويلة موقع مكتبنا، ويعرفون أن الصحفيين كانوا هناك“.

وقال في بيان، إنه تم تحذير المؤسسة من الضربة، وتم إجلاء الصحفيين في الوقت المناسب.