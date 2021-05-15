صحيفة عبرية: هدنة وشيكة خلال أيام بين إسرائيل وحماس

توقعت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ الوصول إلى هدنة خلال الأيام القليلة المقبلة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت، في تقرير نشرته السبت على موقعها الإلكتروني: إن ”مصدرا دبلوماسيا مطلعا على جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قال إن الجانبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، في ظل الجهود المكثفة للوصول إلى وقف للقتال الدموي المستمر منذ أسبوع“.

ونقلت عن المصدر الدبلوماسي، الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إن الوسطاء أبدوا تفاؤلا حذرا بالوصول إلى هدنة في القتال الجاري حاليا بين جيش الدفاع الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس.

وقال الدبلوماسي إن التقييم الذي يبني عليه الوسطاء توقعاتهم يقوم على الخبرة السابقة في التفاوض لإنهاء القتال بين الطرفين في عدة مناسبات، وبناء على قراءة جيدة للمفاوضات في الغرف المغلقة.

من جانبه، قال خالد مشعل، زعيم حركة حماس، في تصريحات لوكالة الأنباء التركية، يوم الجمعة، إن حماس مستعدة للهدنة، ولكنها لم تتلق أي رد من جانب إسرائيل حتى الآن، وأشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تشتركان في المباحثات، بينما قال مسؤول آخر في حماس لقناة ”الميادين“ إنه لم يتحقق حتى الآن أي تقدم في مسألة الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وبينت أن ”مسؤول مخابرات مصريا مطلعا على المحادثات قال لوكالة ”الأسوشيتدبرس“ الأمريكية إن إسرائيل رفضت الاقتراح المصري بهدنة لمدة عام مع حماس ونشطاء آخرين في غزة، كانت ستبدأ منتصف ليل الخميس إذا وافقت إسرائيل، وقال إن حماس قبلت الاقتراح“.

وتابعت: ”أشار المسؤول المصري إلى أن إسرائيل تريد تأجيل الهدنة حتى تستطيع تدمير المزيد من القدرات العسكرية الخاصة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي“.

من جانبه، توقع الدبلوماسي المطلع، الذي أدلى بتصريحات خاصة لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ أن يكون القصف المكثف الذي تعرضت له غزة يومي الخميس والجمعة بمثابة مؤشر على المرحلة الأخيرة من الهجوم الإسرائيلي، وأنه من المتوقع أن توافق إسرائيل على الهدنة أيضاً“.