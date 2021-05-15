إبراهيم رئيسي وعلي لاريجاني يعلنان رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية‎ الإيرانية

أعلن كل من رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد إبراهيم رئيسي، وعلي لارجاني مستشار المرشد الإيراني، الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل، ويُنظر إليها على أنها اختبار لشرعية حكام البلاد الدينين.

وتنتهي اليوم عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية التي بدأت الثلاثاء الماضي، حيث سيباشر مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، دراسة أهلية المرشحين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيسي قوله في بيان صدر عنه: ”جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد، ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز“.

وقال المتحدث باسم القوى الثورية المتشددة (الأحزاب الأصولية) أمير إبراهيم للصحافة: إن رئيسي سوف يسجل اسمه لدى وزارة الداخلية كمرشح عن القوى الثورية اليوم السبت.

بدوره قال لاريجاني خلال تسجيل اسمه: ”إن إدارة البلاد لا ينبغي أن تكون في أيدي المتطرفين والمتواطئين.. من السذاجة أن نقول إن المشاكل الأساسية للبلد يمكن حلها ببعض الأعمال الدرامية والشعبوية أو بمفتاح سحري“.

وأضاف مخاطبا الإيرانيين: ”البعض أخرج إدارة البلاد عن طريق الحكمة والعقل، بدخولهم في موجة العواطف واللجوء إلى المسارات المنحرفة، ونسيان المثل العليا لمؤسس النظام روح الله الخميني“.

وألمح لاريجاني أن ترشحه جاء بدعم من رئيس الحكومة الحالي حسن روحاني والتيار الأصولي المعتدل، لكنه قال: ”حكومتي المقبلة لا علاقة لها بحكومة روحاني، ولا توجد حكومة واحدة من حكومات ما بعد الثورة متشابهة، ولدي طريقة ثالثة لإدارة البلاد“.

وتابع لاريجاني وهو سياسي ينتمي للتيار الأصولي المعتدل، ولديه علاقة واسعة مع الإصلاحيين: ”لم أتشاور مع أي من التيارات السياسية، ولم أكن أخطط لخوض الانتخابات من قبل، لكن بعد تصريح المرشد الأعلى يوم الثلاثاء قررت التسجيل“.