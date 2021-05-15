صحف عالمية: الضفة تدخل على خط الصراع مع إسرائيل.. وضغوط بالكونغرس على بايدن لخفض التصعيد في غزة

لا تزال الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهيمن على تغطيات الصحف العالمية الصادرة السبت، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء، وسقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية في العمق الإسرائيلي، واتساع الاشتباكات لتشمل جبهات أخرى.

جبهات جديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية: إن سقوط شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بفتح جبهة جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني: ”قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 8 أشخاص في الضفة الغربية المحتلة، وأصابت أكثر من 100 آخرين، بحسب ما أكده مسؤولون محليون، ما يثير احتمال ظهور جبهة جديدة في الصراع العميق بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.

وأردفت أن ”الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، من نابلس إلى أريحا، اشتبكوا مع جنود إسرائيليين، في مظاهرات فوضوية ضد القصف الإسرائيلي المستمر منذ 6 أيام على قطاع غزة المحاصر، وأن أعمال الشغب الطائفية بين اليهود والأقلية العربية في مدن الداخل أدت إلى ترنّح إسرائيل، وكشفت الانقسام العميق داخل الدولة“.

وتابعت أنه ”رغم القصف الإسرائيلي، الذي تصاعدت حدته ليضم القصف المدفعي ونيران الدبابات، فإن حماس المسيطرة على غزة أطلقت أكثر من 1800 صاروخ في العمق الإسرائيلي، وقُتل 9 إسرائيليين، من بينهم طفل وجندي“.

ورأت أن ”تصاعد العنف في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967، وتضم ما يقرب من 650 ألف مستوطن إسرائيلي، سيضيف آلية جديدة خطيرة للصراع. بالإضافة إلى صراعها مع حماس، فإن إسرائيل تتصارع مع أسوأ موجة عنف داخلية منذ سنوات، في ظل الهجمات المتبادلة بين مجموعات من اليهود مع الأقلية العربية، ما أدى إلى تدمير ممتلكات في مدن إسرائيلية مختلطة“.

وختمت الصحيفة تقريرها بقولها: إن ”مقتل مواطن لبناني، برصاص قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، في المظاهرات التي شهدتها الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يثير مخاوف من شن حزب الله عملا انتقاميا. وسط زيارة وفد من الحزب مقر قيادة حماس في لبنان، بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي، بحسب ما قالته قناة المنار ذات الصلة بحزب الله“.

ضغوط على بايدن

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن نوابا يهودا في الكونغرس طالبوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يلعب دورا أكبر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته السبت: ”حثّ نصف النواب اليهود من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إدارة الرئيس بايدن بأن تلعب دورا أكثر نشاطا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحثّوا الولايات المتحدة على قيادة خفض فوري للتصعيد عبر القنوات الدبلوماسية“.

ونقلت عن الخطاب الموقع من 11 نائبًا بقيادة النائب جيرولد نادلر، قوله: إن ”الولايات المتحدة لا تستطيع أن تنتظر وتأمل ببساطة أن يتحسن الموقف، في ظل الأرواح التي تذهب ضحية للصراع الدائر حاليا، حيث يتطلب الأمر قيادة وفعلا وانخراطا أمريكيا في الأزمة، لإيقاف العنف، والمعاناة التي يواجهها الإسرائيليون والفلسطينيون“.

واستطردت: ”يأتي هذا الخطاب في ظل الانتقادات المتصاعدة على النهج الذي تتبعه إدارة بايدن في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يصفه مسؤولون سابقون وخبراء سياسيون بأنه يقوم على التجاهل، واتهموا الولايات المتحدة بتعزيز التفاوت الكبير في القوة بين إسرائيل والفلسطينيين“.

وتابعت: ”أعرب النواب عن قلقهم العميق إزاء العنف في القدس، الذي تضمن عنفا من جانب الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وحثّوا الحكومة الإسرائيلية على إيقاف الطرد الجائر بحق عائلات فلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: ”أكد النواب اليهود أيضا إدانتهم لعمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وشددوا على حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها، وأشاروا إلى أنهم يشعرون بحالة من الرعب الشديد نتيجة سقوط ضحايا مدنيين فلسطينيين، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية“.

خيبة أمل أفغانية

أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، بأن الأفغان يرحبون بالهدنة الهشّة، لكن كثيرين منهم يعربون عن خيبة أملهم إزاء التراجع الشديد في فرص الوصول إلى اتفاق سلام دائم.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، السبت: ”استمتع الأفغان بهدنة من العنف المتصاعد الذي تسبب فيه بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مطلع الشهر الجاري، لكن هدنة الأيام الثلاثة، الموافقة للاحتفالات بعيد الفطر، التي كان الهدف منها إظهار بوادر حسن النية، تؤجج خيبة الأمل بالنسبة للكثيرين من أن حركة طالبان والحكومة الأفغانية عاجزتان عن الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الصراع بشكل دائم“.

ونقلت عن رفيع الله هدايت، الصحفي الأفغاني الذي فقد وظيفته عندما توقف التمويل الدولي عن المنظمة الإخبارية التي كان يعمل بها، قوله: ”هذا ليس كافيا. كل أفغاني يريد إنهاء العنف واتفاقا دائما لوقف إطلاق النار. فاستمرار القتال غير مقبول بالنسبة للجميع“.

وتابعت أن ”هدنة الأيام الثلاثة، التي تم الالتزام بها إلى حد كبير، بخلاف الانفجار الذي وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، ونفت طالبان ضلوعها فيه، تؤكد أن كلا الطرفين قادران على إيقاف العنف في أفغانستان، لكن في الوقت نفسه لا تسير طالبان والحكومة الأفغانية إلى الاقتراب من اتفاق سلام، حيث يخشى العديد من الأفغان من أنه مع استئناف العنف، فإن وتيرته ستتصاعد“.

وأردفت: ”يأمل آخرون أن تكون هدنة الأيام الثلاثة إلى تعزيز الزخم لإيقاف أطول للعنف. حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زادة: إنه يأمل في أن تؤدي الهدنة إلى انطلاق مباحثات السلام المجمدة منذ فترة طويلة، التي تستهدف موافقة الطرفين على إيقاف دائم لوقف إطلاق النار، بوصفه عنصرا أساسيا للتسوية السياسية للصراع“.

وبحسب الصحيفة، رأى محمد إقبال خيبر، زعيم حركة السلام الأفغانية، أن هذا ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، لكنه مجرد هدنة قصيرة يرتاح فيها الطرفان قبل الاستعداد لمزيد من العنف.