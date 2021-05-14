إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا على إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الجمعة، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الاراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل“.