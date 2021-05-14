السعودية تدين ممارسات إسرائيل "غير المشروعة" بحق الفلسطينيين

عبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة للممارسات الإسرائيلية ”غير المشروعة“ بحق الفلسطينيين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جاءت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي بنظيره وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية رياض المالكي.

وقالت الوكالة: ”أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أكد خلاله إدانة المملكة للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيديّة التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية“.

وأضافت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان دعا إلى ”استكمال الجهود الرامية لإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية“.