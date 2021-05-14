7 شهداء وأكثر من 100 مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد 7 شبان فلسطينيين وأصيب 101 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ”مواطنا فلسطينيا استشهد في نابلس، ما يرفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 7 شهداء“.

https://www.facebook.com/mohps/posts/3805992639526586?__tn__=-R

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق اليوم إن 6 شهداء سقطوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث ”سقط شهيد في أريحا وآخر في رام الله، واثنان في سلفيت وواحد في نابلس وواحد في جنين“.

وفي وقت سابق اليوم قالت جمعية الهلال الأحمر، إن 101 من الفلسطينيين أصيبوا بجراح متفاوتة جراء اندلاع مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمناطق متعددة من الضفة الغربية منذ فجر اليوم الجمعة.

#عاجل | إصابتان بالرصاص الحي والمطاط خلال المواجهات المندلعة في بيت دجن قضاء نابلس pic.twitter.com/DTFqqn5ScB — فلسطين الآن (@paltimes2015) May 14, 2021

وفي سياق متصل اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على المصلين القادمين للمسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس، أحد أبواب الأقصى، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بالمكان.

🚨 الآن من المسجد الاقصى المبارك. pic.twitter.com/A1AtswjkWr — 𓂆 خَطّ المُقَاوَمَة (@KhateMokawama1) May 14, 2021

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهاجمنا في بيوت العباده، تدمر مراكز التعليم الفارغة من جامعات و مدارس ، 1)قبيل صلاة الجمعة.. اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى من باب الناظر واعتدت على المصلين..تم تسجيل إصابة بالرصاص المطاطي pic.twitter.com/i2bHPWU2Y8 — #PalestineWillBeFree (@Palastineagh) May 14, 2021

ونظم عدد من المقدسيين مظاهرات أمام مسجد قبة الصخرة في المدينة المقدسة، رفضًا للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.