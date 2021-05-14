نتنياهو يستعين بـ"الشاباك" للتعامل مع الاحتجاجات في البلدات العربية داخل إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إدخال جهاز الشاباك الإسرائيلي للعمل مع الشرطة الإسرائيلية لقمع المظاهرات في المدن العربية بالداخل.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو، أن جهاز الشاباك سيعمل إلى جانب الشرطة لمنع الاضطرابات التي تجري في المدن الإسرائيلية، وفق صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“ أنه في ظل تصاعد الأحداث العنيفة في الأيام الأخيرة، فقد تقرر أن نعمل مع الشرطة على إحباط ومنع الأحداث التي تقع في المدن الإسرائيلية بين العرب واليهود.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الشاباك أنه ”تقرر العمل بجانب الشرطة لمنع نوايا الهجمات والنزاعات، وللكشف عن هوية المتورطين فيها لإحباط هذه الحوادث وتحديد مكان مرتكبيها واعتقالهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم“.

وأضاف الشاباك: ”يعمل موظفو جهاز الأمن العام على إحباط نوايا الهجوم في وقت مبكر وتحديد مكان المتورطين في أعمال العنف، بحيث يتم استخدام القانون ضدهم“، وفق ما أعلنته الصحيفة العبرية.

وتسود اشتباكات متواصلة بين السكان العرب والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين منذ أيام، جراء تنظيم مظاهرات تحتج على الأحداث في القدس وقطاع غزة، والتي سرعان ما تتحول إلى اشتباكات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مئات السكان العرب في اللد وحيفا وغيرها من المدن العربية داخل إسرائيل بعد إصابة العشرات من المستوطنين نتيجة المواجهات التي اندلعت خلال الأيام الماضية.