تعبيرا عن التضامن.. النمسا ترفع علم إسرائيل فوق مبان حكومية

رفعت النمسا العلم الإسرائيلي على عدد من المباني الرسمية، الجمعة؛ تعبيرا عن تضامنها مع الدولة العبرية في مواجهة ما وصفتها بـ“الهجمات“ التي تطلقها من ”قطاع غزة“ حركة حماس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس قوله، في بيان: ”أدين بشدة الهجمات على إسرائيل من قطاع غزة“، مؤكدا أن ”لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات“.

وأضاف كورتس: ”لإظهار تضامننا الكامل رفعنا العلم الإسرائيلي“ في مقري المستشارية ووزارة الخارجية.

من جهته، قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ: ”لا شيء يبرر إطلاق أكثر من ألف صاروخ حتى الآن على إسرائيل من غزة من قبل حماس ومجموعات إرهابية أخرى، ونحن ندعم بقوة أمن إسرائيل“، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

في غضون ذلك، فتح مكتب المدعي العام النمساوي تحقيقا بعد تصريحات معادية للسامية خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، الأربعاء، في فيينا.

يأتي ذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و“حي الشيخ جراح“ في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات المواقع، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن 119 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غزة، بينهم 31 طفلا و 19 امرأة، وأصيب 830 آخرون جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت السلطات الإسرائيلية، من جهتها، إن عدد القتلى في إسرائيل جراء الصواريخ التي تطلقها حماس بلغ ثمانية، وهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، وستة مدنيين إسرائيليين، بينهم امرأة مسنة سقطت في طريقها إلى ملجأ، اليوم الجمعة، وطفلان وعامل هندي.

والنمسا دولة محايدة عضو في الاتحاد الأوروبي يحكمها الآن تحالف بين المحافظين والخضر.

وفي آذار/مارس الماضي، قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بزيارة رسمية إلى فيينا، التي تستضيف في هذه الأيام المفاوضات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.