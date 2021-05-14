مقتل 12 على الأقل في انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة

قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا وأصيب 15 آخرون.

ووقع الانفجار داخل المسجد لدى تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.

Imam, Neman, among those killed in Haji Bakhshi mosque blast in Shakar Dara district of Kabul: sources pic.twitter.com/j8ZC10kONJ — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) May 14, 2021

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار إلى الآن. وكانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد.

ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أسبوع على انفجار في مدرسة أودى بحياة 80 معظمهم من الطالبات من الأقلية الشيعية في البلاد. واستنكرت طالبان الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن انفجار المدرسة يمكن أن يكون من تدبير جماعة متشددة منافسة لطالبان مثل تنظيم داعش.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان رغم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب باقي قواتها من البلاد في عملية تستمر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.