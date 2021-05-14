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مقتل 12 على الأقل في انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 11:08 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 12:10 GMT

مقتل 12 على الأقل في انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة

قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة. وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن 12

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا وأصيب 15 آخرون.

ووقع الانفجار داخل المسجد لدى تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار إلى الآن. وكانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد.

ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أسبوع على انفجار في مدرسة أودى بحياة 80 معظمهم من الطالبات من الأقلية الشيعية في البلاد. واستنكرت طالبان الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن انفجار المدرسة يمكن أن يكون من تدبير جماعة متشددة منافسة لطالبان مثل تنظيم داعش.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان رغم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب باقي قواتها من البلاد في عملية تستمر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.

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