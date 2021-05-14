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الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 160 طائرة في قصف غزة خلال الساعات الماضية
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 6:02 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 7:35 GMT

الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 160 طائرة في قصف غزة خلال الساعات الماضية

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مشاركة 160 طائرة والمدفعية الإسرائيلية في شن غارات كثيفة على حدود قطاع غزة الشمالية والشرقية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الغارات

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المصدر: غزة – إرم نيوز

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مشاركة 160 طائرة والمدفعية الإسرائيلية في شن غارات كثيفة على حدود قطاع غزة الشمالية والشرقية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الغارات كان تدمير أنفاق تمتلكها حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة“، مبينا بأن ”الهدف من الغارات توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية لحماس“، حسب وصفه.

وأضاف ”تعتبر الأنفاق كنزا إستراتيجيا لحماس، لقد وجهنا ضربة قوية لكليومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة“.

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي: إن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية عمليات قصف مكثفة تجاه عدد من المناطق شمال قطاع غزة، ومناطق أخرى شرق القطاع.

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