الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 160 طائرة في قصف غزة خلال الساعات الماضية

كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مشاركة 160 طائرة والمدفعية الإسرائيلية في شن غارات كثيفة على حدود قطاع غزة الشمالية والشرقية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الغارات كان تدمير أنفاق تمتلكها حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة“، مبينا بأن ”الهدف من الغارات توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية لحماس“، حسب وصفه.

#عاجل

منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت نحو 450 صاروخًا وقذيفة للاغارة على نحو 150 هدفًا خلال نحو 40 دقيقة.والهدف: توجيه ضربة قوية الى المصالح تحت الأرضية – #مترو_حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/GJpQLlNFg5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

وأضاف ”تعتبر الأنفاق كنزا إستراتيجيا لحماس، لقد وجهنا ضربة قوية لكليومترات عديدة من الأنفاق في شمال قطاع غزة“.

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي: إن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة.

#عاجل اعترضت الدفاعات الجوية قبل قليل طائرة بدون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث كان سلاح الجو يتابعها حتى اسقاطها #حماس_تحت_القصف pic.twitter.com/EsK07hruAt — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 14, 2021

وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية عمليات قصف مكثفة تجاه عدد من المناطق شمال قطاع غزة، ومناطق أخرى شرق القطاع.