اعتقال ضابط في المارينز بتهمة المشاركة في الهجوم على الكابيتول

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على ضابط ما يزال يمارس مهامه ضمن ”قوات مشاة البحرية الأمريكية“ المعروفة بـ“المارينز“، بتهمة المشاركة في الاعتداء الذي وقع على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير الماضي.

وشارك الرائد كريستوفر وارناغيريس البالغ من العمر 40 عاما، في الهجوم الذي قام به مناصرو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقت مصادقة مجلس الشيوخ على فوز منافسه جو بايدن بالمنصب.

وبلغ عدد المعتقلين في هذه الواقعة 440 شخصا، بينهم أعضاء من الحرس الوطني و 40 جنديا متقاعدا، حسب قاعدة بيانات خاصة بوزارة العدل الأمريكية.

وتسبب الواقعة في صدمة كبيرة لفئة عريضة من سكان الولايات المتحدة، كما استدعت إعادة التفكير في التطرف الذي يوجد بين صفوف الجيش الأمريكي، وهو مشكلة تم تجاهلها لفترة طويلة رغم تقارير ال“إف بي آي“ ووزارة الأمن الداخلي بهذا الخصوص، حسب ما أورده الموقع البلجيكي ”سود انفو“.

وكان السبب المباشر وراء الهجوم على مبنى الكابيتول، الخطاب الذي ألقاه دونالد ترامب، وأكد فيه وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية رغم عدم تقديمه حجة على ذلك.