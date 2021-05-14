بايدن يقول إنه يضغط من أجل وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إنه يضغط من أجل وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنهم ”كيفوا أنفسهم“ على استمرار الصراع لعدة أيام قادمة.

وتركزت تحركات السياسة الخارجية لبايدن إلى حد كبير منذ توليه منصبه في يناير الماضي على الصين وروسيا وإيران.

وأدى التصعيد الحاد بين إسرائيل والفلسطينيين وتزايد عدد الضحايا، إلى إجبار بايدن على بدء جهد دبلوماسي بهدف إعادة الهدوء إلى المنطقة.

وتحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه يبدو أن عباس ”إما غير قادر أو غير راغب“ في كبح جماح الهجمات الصاروخية التي تقودها حماس على أهداف إسرائيلية.

ونتيجة لذلك، تواصلت إدارة بايدن مع عدد من الدول العربية بالمنطقة لحملها على ممارسة نفوذها على حماس، بحسب ”رويترز“.

وقال بايدن للصحفيين يوم الخميس إنه ”لم يكن هناك رد فعل مبالغ فيه“ من جانب الإسرائيليين على الهجمات.

وأضاف: ”السؤال هو كيفية الوصول إلى نقطة يحدث فيها تقليص كبير في الهجمات ولا سيما الهجمات الصاروخية.. إنه عمل جار في الوقت الحالي“.

وقال مسؤول أمريكي إن المسؤولين الأمريكيين ”يتحلون بالواقعية بشأن احتمال استمرار العنف إن لم يتفاقم خلال اليومين المقبلين“.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، المواطنين الأمريكيين إلى ”تجنب الذهاب إلى إسرائيل“.

وبعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى إسرائيل في ضوء تحسن الوضع الوبائي فيها، أعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من 4 درجات.

وكتبت وزارة الخارجية في تحذيرها الجديد: ”تجنبوا السفر إلى إسرائيل بسبب الصراع المسلح والاضطرابات المدنية“.

كما أوصت الولايات المتحدة رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزة والضفة الغربية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.