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فلسطيني يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين في مدينة اللد المختلطة
تاريخ النشر: 13 مايو 2021 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2021 20:55 GMT

فلسطيني يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين في مدينة اللد المختلطة

فتح رجل النار بسلاح شبه رشاش، مساء الخميس، على مجموعة من اليهود، فأصاب أحدهم بجروح في مدينة اللد الإسرائيلية، التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام، وفق ما أفاد شاهد

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المصدر: ا ف ب

فتح رجل النار بسلاح شبه رشاش، مساء الخميس، على مجموعة من اليهود، فأصاب أحدهم بجروح في مدينة اللد الإسرائيلية، التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام، وفق ما أفاد شاهد والشرطة.

وقال شاهد لوكالة ”فرانس برس“ إن مجموعة من اليهود المسلحين كانت تقوم بدورية في حي يسوده توتر في المدينة الواقعة بضاحية تل أبيب، حين فتح رجل النار عليهم بسلاح شبه رشاش فأصيب أحدهم في ساقه.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد: ”جرى إطلاق نار في مدينة اللد باتجاه مجموعة من اليهود. وقع جريح، والشرطة تبحث عن مشتبه بهم“.

ووقعت مواجهات ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة اللد المختلطة بوسط إسرائيل بين المحتجين العرب ومجموعات من اليهود المتطرفين، قتل خلالها موسى حسونة (32 عاما).

وتم على الإثر إحراق كنيس وعدد من السيارات، ما حمل السلطات على إعلان ”حال الطوارئ“ فيها وفرض حظر تجول اعتبارا من الساعة 20,00 ت غ.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس بإرسال ”تعزيزات مكثفة“ من القوى الأمنية إلى المدن المختلطة.

ونشرت إسرائيل الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع بين إطلاق صواريخ على إسرائيل وغارات إسرائيلية على غزة، فيما تواجه إسرائيل في الداخل جبهة أخرى مع وقوع أعمال شغب ومواجهات بين اليهود والعرب.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من مئة قتيل في غزة، بينهم 18 طفلا، ونحو 530 جريحا، بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بينهم طفل وجندي، ومئات الجرحى.

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