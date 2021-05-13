بينت يتراجع عن التحالف مع لابيد ويعلن عودة المفاوضات مع الليكود لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

أعلن زعيم حزب ”البيت اليهودي“ الإسرائيلي، نفتالي بينت، عودة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال بينت إن حكومة التغيير مع زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد لم تعد على جدول أعماله، مشيراً إلى أن المفاوضات بين حزبه والليكود عادت مجدداً.

وقال بينت: ”تركيبة حكومة مماثلة لن تكون قادرة على التعامل مع أعمال الشغب والمواجهات في جميع أنحاء البلاد بين اليهود والعرب، ولن تكون قادرة على الاعتماد على منصور عباس“.

وتعليقاً على ذلك، قال عضو حزب الليكود، ميكي زوهار: ”نهنئ نفتالي بينت على إزالة خيار حكومة يسارية خطيرة من الطاولة“، لافتاً إلى أن نفتالي بينت أظهر المسؤولية والقيادة في هذا القرار.

وأضاف: ”حان الوقت لتوحيد المعسكر اليميني بأكمله وتشكيل حكومة وطنية تحمي المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، وأدعو جدعون ساعر للمشاركة في تشكيل حكومة يمينية“.

وفي السياق، قال زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد: ”بعد إعلان نفتالي بينت التخلي عنه وعن تشكيل الحكومة معه اليوم، دولة إسرائيل على حافة الهاوية، وهي أمام خطر وجودي حقيقي“.

وأضاف لابيد: ”الدولة ليست شعبا وجيشا وسلاحا، الدولة قانون، وإذا انهار القانون، انهارت الدولة، وهناك من دمر كل مؤسسات الدولة ومنها الشرطة التي هي غير موجودة اليوم. هناك من دمر القضاء، لذلك لا يوجد قانون اليوم“.

في حين قال منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قائمته لا تجري أي اتصالات سياسية خلال الفترة الحالية، موضحاً أن حل المأزق العربي هو الأولوية الأولى الآن، وبعده ستتم إعادة تقييم الوضع والتقدم إلى الأمام.

الجدير ذكره أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلف يائير لابيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل عدة أيام، وذلك بعد إعادة بنيامين نتنياهو تكليف تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي بعد فشله في المفاوضات مع الأحزاب الإسرائيلية.

ولم تتمكن الأحزاب السياسية على مدار انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأربعة التي جرت خلال العامين الماضيين من تشكيل حكومة إسرائيلية، فيما يرجح مراقبون أن إسرائيل تتجه نحو انتخابات خامسة بسبب عقدة تشكيل الحكومة الجديدة.