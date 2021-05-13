إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محطة تلفزيونية إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.

ونقلت قناة كان العبرية أن سكان منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل أبلغوا عن سماع دوي انفجارات.

وذكرت رويترز أن رئيس بلدية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية قال إن 3 صواريخ أطلقت دون وقوع إصابات.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 3 صواريخ صوب الساحل الإسرائيلي من لبنان دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمني لبناني أن فصائل فلسطينية هي التي تقف وراء إطلاق الصواريخ الثلاثة. وذكر موقع قناة ”MTV“ اللبنانية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مطلقي الصواريخ جنوب مدينة صور.