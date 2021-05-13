الجمهوريون يطلبون من بايدن وقف المحادثات مع إيران بسبب دعم حماس

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طلب الجمهوريون، اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف المفاوضات الجارية مع إيران سعيا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، مشيرين إلى دعم إيران لحركة حماس في وقت يسجل تصعيدا دام لليوم الرابع بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب السناتور ماركو روبيو في تغريدة: ”على ضوء الهجمات التي تشنها حماس حليفة إيران على إسرائيل، طلبت اليوم من الرئيس وضع حد فورا للمحادثات مع إيران“.

وتابع ”لماذا ندرس رفع العقوبات عن نظام هدفه المعلن هو تدمير الدولة اليهودية؟“.

Given the attacks against #Israel by Iran’s proxy Hamas today I asked @POTUS to immediately end negotiations with Iran. Why are we even considering sanctions relief for a regime whose stated goal is the destruction of the Jewish state?https://t.co/RdJPBrZDgC — Marco Rubio (@marcorubio) May 13, 2021

ووجه إلى بايدن رسالة موقعة مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريبا، تشير إلى أن رفع العقوبات سيسمح لإيران بزيادة دعمها لحركة حماس.

وفي اليوم الرابع من المواجهات الأعنف منذ حرب 2014 بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لا ترتسم تهدئة في الأفق رغم كل الدعوات الدولية إلى خفض التوتر.

وتمّ إطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل التي نفذت غارات مكثفة على القطاع المحاصر، بينما تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في مواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 83 قتيلا في غزة بينهم 17 طفلا، ونحو 487 جريحا، بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

كذلك ربط مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق في عهد دونالد ترامب، بين المحادثات الجارية والتصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، معتبرا على تويتر أن ”فريق بايدن المكلف بالتهدئة موجود في فيينا لإعطاء إيران مليارات الدولارات ووسيلة لحيازة السلاح النووي. هذا خطير“.

Hamas terror leader says the quiet part out loud: Iran supplies it with money and weapons it uses to attack Israel. And Biden appeasement team is in Vienna giving Iran billions of dollars and a path to a nuclear weapon. This is dangerous.

pic.twitter.com/aLRh1rTmYR — Mike Pompeo (@mikepompeo) May 12, 2021

وكان ترامب قد سحب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الست الكبرى وإيران بهدف منع طهران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أنه غير كاف، وأعاد فرض عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية.

ويسعى بايدن للعودة إلى الاتفاق. وتشارك الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة في مفاوضات تجري في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران لقاء عودة طهران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجبه بعدما تراجعت عن العديد منها تدريجيا اعتبارا من 2019.

وفيما تتواصل المفاوضات، ازداد الظرف صعوبة مع المواجهات الجارية حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيما أن الدولة العبرية تعارض بشدة الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.