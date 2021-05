الجمهوريون يطلبون من بايدن وقف المحادثات مع إيران بسبب دعم حماس

طلب الجمهوريون، اليوم الخميس، من الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف المفاوضات الجارية مع إيران سعيا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، مشيرين إلى دعم إيران لحركة حماس في وقت يسجل تصعيدا دام لليوم الرابع بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب السناتور ماركو روبيو في تغريدة: ”على ضوء الهجمات التي تشنها حماس حليفة إيران على إسرائيل، طلبت اليوم من الرئيس وضع حد فورا للمحادثات مع إيران“.

وتابع ”لماذا ندرس رفع العقوبات عن نظام هدفه المعلن هو تدمير الدولة اليهودية؟“.

Given the attacks against #Israel by Iran’s proxy Hamas today I asked @POTUS to immediately end negotiations with Iran.

Why are we even considering sanctions relief for a regime whose stated goal is the destruction of the Jewish state?https://t.co/RdJPBrZDgC

— Marco Rubio (@marcorubio) May 13, 2021