بلينكين للرئيس الفلسطيني: نبذل جهودا مع كل الأطراف للوصول إلى تهدئة

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، حول التصعيد في القدس وقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن وزير الخارجية الأمريكي أكد للرئيس عباس، أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

وأضافت أن ”الرئيس شدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية“.

وأشار عباس إلى أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

يأتي هذا الاتصال في وقت تتحدث فيه مصادر عبرية وعربية عن محاولات لوقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، إلا أن هذه الجهود لم تفضِ إلى شيء حتى اللحظة.