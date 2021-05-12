كبير حاخامات "السفارديم" في إسرائيل يدعو للتهدئة مع الفلسطينيين

دعا الحاخام الأكبر إسحاق يوسف كبير حاخامات اليهود ”السفارديم“ في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى التهدئة مع الفلسطينيين.

جاء ذلك الموقف من الحاخام الكبير بعد تقارير عن اشتعال الأوضاع وتوسع الصراع بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الداخل.

وشهدت الأيام الأخيرة تظاهرات واحتجاجات واسعة من الفلسطينيين في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وبئر السبع وغيرها من المناطق في الداخل.

وخرج عشرات المستوطنين بعدها للاعتداء على الفلسطينيين المحتجين، وأحرقوا مسجداً في اللد، وحطموا محال تجارية في يافا وحيفا، واعتدوا على السكان الفلسطينيين في اللد وغيرها.

وقال الحاخام إسحق يوسف كبير حاخامات السفارديم في بيان له: ”لا يجب أن ننجر للاستفزازات ونلحق الضرر بالناس أو الممتلكات.. التوراة لا تسمح بإنفاذ القانون بأيدينا والتصرف بعنف“.