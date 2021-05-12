كبير حاخامات "السفارديم" في إسرائيل يدعو للتهدئة مع الفلسطينيين

دعا الحاخام الأكبر إسحاق يوسف كبير حاخامات اليهود ”السفارديم“ في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى التهدئة مع الفلسطينيين.
جاء ذلك الموقف من الحاخام الكبير بعد تقارير عن اشتعال الأوضاع وتوسع الصراع بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الداخل.
مظاهرات لفلسطينيين في #حيفا دعما للقدس ورفضا للعدوان على #غزة#إرم_نيوز #فلسطين #القدس #إسرائيل pic.twitter.com/dJCVlsYN8T
— إرم نيوز (@EremNews) May 12, 2021
وشهدت الأيام الأخيرة تظاهرات واحتجاجات واسعة من الفلسطينيين في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وبئر السبع وغيرها من المناطق في الداخل.
وخرج عشرات المستوطنين بعدها للاعتداء على الفلسطينيين المحتجين، وأحرقوا مسجداً في اللد، وحطموا محال تجارية في يافا وحيفا، واعتدوا على السكان الفلسطينيين في اللد وغيرها.
مستوطنون يقومون بأعمال شغب ويهاجمون متاجر لفلسطينيين في #يافا #إرم_نيوز #القدس #فلسطين #إسرائيل #غزة pic.twitter.com/XXV4g61L9X
— إرم نيوز (@EremNews) May 12, 2021
وقال الحاخام إسحق يوسف كبير حاخامات السفارديم في بيان له: ”لا يجب أن ننجر للاستفزازات ونلحق الضرر بالناس أو الممتلكات.. التوراة لا تسمح بإنفاذ القانون بأيدينا والتصرف بعنف“.