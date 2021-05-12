روسيا تدعو اللجنة الرباعية لاجتماع عاجل لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط سعياً إلى إنهاء التصعيد المستمر منذ أسبوع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في موسكو، إنّ ”المهمة الأكثر إلحاحا تتمثّل في عقد اجتماع للّجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

واضاف لافروف ”نعوّل على الامين العام كمنسق للرباعية لمحاولة تنظيم مثل هذا الاجتماع في اقرب وقت ممكن“.

من جانبه، جدد أنطونيو غوتيريس دعوته إسرائيل والفلسطينيين إلى ”وقف التصعيد“ من أجل ”حماية أرواح المدنيين الذين يموتون في هذه الظروف غير المقبولة على الإطلاق“، بحسب تصريحات ترجمت إلى الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأربعاء إلى خفض التصعيد خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.