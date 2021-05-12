إيران تعتقل عربيين بتهمة رفع علم جماعة معارضة

أعلنت السلطات الإيرانية في مدينة معشور العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب البلاد، مساء الأربعاء، اعتقال شخصين من أبناء القومية العربية؛ بسبب رفع شعار جماعة ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز“، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية.

وقال النائب العام لمدينة معشور، مهدي محمدي، لوكالة أنباء ”فارس نيوز“ إن ”قوات الأمن (الاستخبارات) والشرطة تمكنت من التعرف على هوية شخصين من أبناء مدينة معشور رفعا علم جماعة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز“.

وأضاف محمدي أن ”القضاء سيتعامل بصرامة مع هؤلاء الناس وفق القانون، ولن يسمح لهؤلاء الناس والجماعات المنحرفة والإرهابية بالتصرف والتباهي“، على حد تعبيره.

وتسمي إيران مدينة معشور العربية بـ“ماهشهر“، فيما تصف حركة النضال العربي لتحرير الأهواز بأنها ”جماعة إرهابية“ وتتهمها بتنفيذ عدد من الهجمات في مناطق بمحافظة خوزستان جنوب البلاد.

وفي أواخر أكتوبر العام الماضي، سلمت تركيا إيران حبيب اسيود نائب رئيس حركة النضال لتحرير الأحواز، عقب وصوله إلى مطار إسطنبول عند استدراجه من قبل المخابرات الإيرانية عن طريق فتاة إيرانية.

وتطالب الحركة الأحوازية وباقي الجماعات المعارضة العربية بتحرير الأحواز من قبضة النظام وإنشاء دولة مستقلة، فيما تصف طهران هذه الجماعات بـ ”الإرهابية“، ويواجه أعضاؤها ومناصروها الإعدام في حال اعتقالهم.