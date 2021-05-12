مقتل إسرائيلي بإطلاق صواريخ من غزة على سديروت (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، إن مستوطنا إسرائيليا قتل بينما أصيب آخرون جراء سقوط الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة صوب عدد من البلدات الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة ”يسرائيل هيوم“، فإنه تم الإعلان عن مقتل المستوطن المصاب في سديروت جراء إطلاق الصواريخ.

وأشارت إلى أن 3 مستوطنين آخرين أصيبوا، أحدهم بحالة خطيرة جرّاء سقوط الصواريخ في سديروت.

תיעוד: שריפה בבניין שספג פגיעה ישירה בשדרות@Itsik_zuarets pic.twitter.com/sfsI03DMoB — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2021

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية إن صاروخا من قطاع غزة أصاب منزلا بشكل مباشر في مدينة عسقلان، ما أدى إلى تدميره.

הירי לדרום | תיעוד מתוך הבית באשקלון שספג פגיעה ישירה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/krTTGYT5iW — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2021

وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عشرات الصواريخ صوب مناطق متفرقة داخل إسرائيل بما فيها مدينة ”تل أبيب“، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الشروق وسط مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق وسط النقب وعسقلان و“تل أبيب“ و“بئر السبع“ و“غوش دان“.