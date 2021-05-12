المحتجون في ميانمار ينددون بالاعتقالات والمجلس العسكري يحاول إحكام قبضته

قال شهود، إن قوات الأمن في ميانمار، أطلقت أعيرة نارية، وألقت القبض على نحو 30 شخصًا، كانوا يشاركون في مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري، في ثاني أكبر مدن البلاد، اليوم الأربعاء، بينما يتحدى المحتجون حملة قمع يشنها المجلس العسكري، منذ شهور لفرض النظام.

وقال أربعة شهود، إن أعمال العنف اندلعت في ماندالاي، عندما خرج رجال شرطة بملابس مدنية من مركبات، بعد دقائق من بدء الاحتجاج وفتحوا النار وضربوا المتظاهرين الذين سقطوا، بينما لاذ مئات منهم بالفرار.

وأفاد الشهود، بأنهم رأوا اعتقال نحو 30 محتجًا.

وقال أونج باي سون فيو (21 عامًا) وهو من زعماء المحتجين، لرويترز: ”لا توجد كلمات يمكن أن تصف جبروتهم. استخدموا قوة مفرطة لقمعنا.. أكثر من 10 مركبات عسكرية ملأت الساحة الصغيرة، وسدت كل طرق المنطقة“.

وأضاف: ”سنواصل ما نقوم به حتى تنتصر ثورتنا“.

وتشهد ميانمار احتجاجات وأعمال عنف دامية، منذ أن استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة في الأول من فبراير/ شباط، مما أدى إلى تفجر موجة غضب واسعة وإدانة دولية، لاستخدام المجلس العسكري للقوة المفرطة.