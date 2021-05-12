الجمهوريون بمجلس النواب يقيلون ليز تشيني لرفضها "كذبة ترامب الكبرى"

أقال الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، ليز تشيني من منصبها القيادي بالحزب عقابا لها على رفض ما وصفته ”بالكذبة الكبرى“ التي قالها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب عن سرقة الفوز منه في انتخابات العام الماضي بالتزوير.

ويشير ذلك إلى أن ترامب رسخ موقفه وسط النواب الجمهوريين في المجلس رغم خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر/ تشرين الثاني ويواصل سعيه للعب دور أساسي في انتخابات الكونجرس العام المقبل ويتمنى الترشح مجددا للرئاسة في 2024.

وقالت تشيني بعد دقائق من إقالتها في اجتماع مغلق إنها ستقود كفاحا لإعادة حزبها إلى ”المبادئ الأساسية للاتجاه المحافظ.. يجب علينا أن نمضي قدما بناء على الحقيقة. لا يمكن أن نتبنى كذبة كبرى ونتبنى الدستور في آن واحد“.

كما تعهدت بأنها ستفعل ما بوسعها لمنع ترامب من العودة للرئاسة وقالت للصحفيين: ”سأفعل كل شيء في وسعي لضمان ألا يقترب الرئيس السابق مجددا من المكتب البيضاوي“.

وفي بيان أصدره بعد التصويت، شن ترامب هجوما شخصيا على تشيني وقال: ”ليز تشيني هي مجرد كائن حاقد ومريع.. ليس لديها شخصية أو أي صفات جيدة تتعلق بالسياسة أو ببلادنا“.