تاريخ النشر:
12 مايو 2021 14:43 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 16:00 GMT
روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان "فورا" في الأراضي الفلسطينية
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي دعا إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية "على
ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي دعا إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية ”على الفور“.
ونقلت الوكالة عن فيرشينين أيضا قوله إن موسكو دعت إلى احترام ”الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس“.