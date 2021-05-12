رغم التصعيد العسكري ضد غزة.. المعسكر المناوئ لنتنياهو يبذل جهودًا لتشكيل حكومة بديلة

على الرغم من التصعيد الأمني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس، ما زال المعسكر المناوئ لنتنياهو أو ما يعرف بـ ”كتلة التغيير“، يبذل جهودًا لتشكيل حكومة بديلة.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، انتقد رئيس المعسكر المناوئ لنتنياهو، ورئيس حزب ”يوجد مستقبل“، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، بالفشل في إدارة الدولة، داعيًا إلى مواصلة الحرب ضد غزة، حتى تدفع حماس ثمنًا باهظًا. وفي الوقت نفسه، أوضح أن“حماس ومشاغبي اللد لن يديروا حياتنا، وأن إسرائيل بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة وحدة“.

وقال إن“أحداث، الأسبوع الماضي، من جبل ميرون إلى الشيخ جراح، ومن غزة إلى عكا، لا يمكن أن تكون ذريعة لترك نتنياهو وحكومته في مكانهم، وهي بالضبط يجب أن تكون سببًا لاستبدالها في أسرع وقت ممكن“.

وأضاف:“سندعم قوات الأمن والشرطة للعمل بأي طريقة لإعادة الهدوء، حيث أظهرت التجربة أن المنظمات الإرهابية لا تفهم إلا القوة، ويجب أن تعرف أننا سنستخدم القوة دون تردد، وفي نفس الوقت سنواصل جهودنا لتشكيل حكومة جديدة، لأننا نعمل في ظل قوانين مختلفة، ولسنا خائفين منهم، ولن يديروا حياتنا“.

وأوضح لابيد:“ما رأيناه وشعرنا به خلال اليومين الماضيين، هو نتاج إهمال نتنياهو وافتقاره للرؤية. إذا كانت منظمة إرهابية إسلامية لا تخشى إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، والقدس، وتل أبيب، والمشاغبون العرب لا يخافون حرق المعابد اليهودية في اللد، لذلك لا يوجد ردع ولا سياسة ولا حكومة يمكن الوثوق بها، وهذا يحتاج إلى التغيير، والآن تحتاج إسرائيل أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة وحدة وطنية، ستمكننا من مواجهة التحديات معًا، ولا أنوي إيقاف العملية الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة بسبب حماس، لأن ذلك سيكون جائزة للإرهاب، وقد حان الوقت لإسرائيل لتتوقف عن منح جوائز للإرهاب“.

وكان محللون سياسيون إسرائيليون قد اتهموا نتنياهو بالتصعيد الأخير ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى، والحرب على قطاع غزة، لتصدير أزماته الداخلية التي يمكن تلخيصها في محاكمته بتهم فساد، وفشله بمهمة تشكيل الحكومة، وسعيًا منه إلى إحباط محاولات ”كتلة التغيير“، برئاسة يائير لابيد، تشكيل حكومة والإطاحة به.

بدوره، قال رئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، اليوم:“بعد الليلة الصعبة الماضية التي شهدت إطلاق نار كثيفًا من غزة، وأعمال شغب عربية ضد اليهود الذين تُركوا لمصيرهم في المدن المعنية، أدعو الحكومة إلى عدم إنهاء الجولة الحالية في غزة قبل أن تدفع حماس ثمنًا باهظًا“.

وأضاف:“يجب على وزارة الأمن الداخلي والشرطة، على الفور، ضمان أمن العائلات المحاصرة في منازلها، خوفًا من المشاغبين العرب، وتقديمهم للعدالة“.

وتابع قائلًا:“هناك وسائل للتعرف عليهم ولا يمكن السماح لهم بالفرار دون عقاب، ويجب على النظام القانوني والسياسي دعم من يدافعون عن أنفسهم وعائلاتهم بالسلاح، كونهم رهن الاعتقال حاليًا“.