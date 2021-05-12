ما هي خيارات بايدن مع اشتعال الأوضاع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

قالت مجلة ”فورين بوليسي“ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجد نفسه مضطرا للدخول في قضية كان يأمل في تجنبها، وهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد اشتعال الموقف خلال الأيام القليلة الماضية، والحرب المفتوحة الجارية حاليا بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.

وأضافت، اليوم الأربعاء: ”ما بدأ كمواجهة على مستوطنة إسرائيلية في شرق القدس اشتعل ليصبح أحد أشرس الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، حيث تسببت الغارات الجوية والهجمات الصاروخية في مقتل أكثر من 30 فلسطينيا و3 إسرائيليين على الأقل حتى الآن“.

وأوضحت: ”تحدث مسؤولون من الإدارة الأمريكية مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وضغطت عليهم لوضع نهاية سريعة للقتال“.

رغبة ضائعة في تجنب الشرق الأوسط

وأجرت المجلة حوارا مع ”إيلان جولدنبيرغ“، المسؤول البارز السابق في وزارة الخارجية إبان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والذي شارك في المفاوضات التي جرت بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عهد وزير الخارجية الأسبق جون كيري.

وردا على سؤال يتعلق برغبة الإدارة الأمريكية في تجنب التشابكات الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكيف ستؤثر الأحداث الأخيرة في تغيير تلك المعادلة، قال ”جولدنبيرغ“: أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت ترغب في التركيز بشكل أكبر على الصين، بدلا من التعرض للإنهاك في الشرق الأوسط. ويمكن أن يكون ذلك سببا في وجود مبعوثين إلى اليمن وإيران، دون أن يكون هناك مبعوث للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكنني أعتقد أن الأمور سوف تحتاج إلى مستوى مرتفع من التركيز في الفترة المقبلة كي لا تنفجر الأوضاع“.

خيارات بايدن

وحول الخيارات الأخرى التي تملكها إدارة بايدن بخلاف إصدار البيانات، قال ”جولدنبيرغ“: ”يمكن في المرحلة الأولى أن تبدأ الإدارة الأمريكية في التخلص من بعض الأضرار التي تسببت فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. سوف يكون من الجيد للغاية أن تكون لنا قنصلية وقنصل عام في القدس، والذي يمكن أن يتعامل مع الفلسطينيين، وذلك بعد قرار ترامب بإغلاق تلك القنصلية“.

وأشار ”جولدنبيرغ“ إلى أن قرار ترامب ألحق أضرارا بجمع المعلومات على الأرض، كما أن الأمر يتعلق بدفع الطرفين لاتخاذ خطوات إلى الأمام، وتقويض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وربما محاولة الوصول إلى نوع من الوحدة السياسية بين فتح وحماس، وسوف يكون الجزء الأكبر من هذا الجهد هو محاولة تقديم المساعدات المالية والإنسانية الضرورية لقطاع غزة.

دور الحزب الديمقراطي

وفيما يتعلق بقضية المستوطنات، التي ذكرها ”جولدنبيرغ“، قالت ”فورين بوليسي“ إن الرؤساء الأمريكيين تعرضوا لأضرار سياسية، عندما كانوا يحاولون ممارسة ضغط كبير على إسرائيل في هذه المسألة، وهو ما حدث للرئيس أوباما، فهل ستكون هناك لهجة مختلفة من الحزب الديمقراطي هذه الأيام عندما يتعلق الأمر بإسرائيل؟.

وقال ”جولدنبيرغ“: ”أعتقد أن الحزب يتحرك، يوجد الآن عنصر تقدمي متنام، والذي يتخذ موقفا متشددا ضد الإسرائيليين، وأصبح أكثر إحباطا تجاههم. هناك العديد من العناصر التي أدت إلى ذلك، من بينها المواجهة بين أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2015 حول الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك العلاقة الوثيقة للغاية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق ترامب.

ورأى ”جولدنبيرغ“ أن هذا خلق مساحة أكبر لانتقاد رئيس الوزراء، وبشكل أوسع إسرائيل نفسها. ولكن لا يزال هناك جزء كبير من الحزب الديمقراطي من الموالين التقليديين لإسرائيل، الذين سيؤيدون الدولة اليهودية أيّا كان الوضع.

وحول الموقف الذي يمكن للرئيس بايدن أن يتخذه مع إسرائيل، في ظل تلك التطورات، ولم يكن أوباما، على سبيل المثال يستطيع اتخاذه، وذلك في ظل المشهد داخل الحزب الديمقراطي والذي يسمح بتوجيه الانتقادات إلى الحليف الرئيس لواشنطن، قال ”جولدنبيرغ“: ”منذ شهر، عندما قرر بايدن إعادة تمويل منظمة ”الأونروا“، وكالة الأمم المتحدة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لم تكن هناك معارضة قوية من جانب الديمقراطيين.

توابع الصراع على نتنياهو وفتح وحماس

وحول ما يعنيه اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل والفلسطينيين بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي يبدو قريبا من ترك السلطة بعد 12 عاما على وجوده بها، حيث يقترب منافسوه من الطيف السياسي الإسرائيلي من الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، قال ”جولدنبيرغ“: ”يبدو أن كل تلك الأمور تم تجميدها، على الأقل الآن. في خضم هذا الصراع المشتعل حاليا، سيكون من الصعب على الساسة الإسرائيليين ذوي التوجهات القومية أن يصلوا لاتفاق مع أحزاب الوسط، إذ سينظر اليمينيون إلى ذلك بوصفه خيانة“.

وأشار إلى أن الشيء الذي يجمع تلك الأطراف في نهاية المطاف هو الرغبة في التخلص من نتنياهو، والتهديد الذي يمثله على الديمقراطية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بتأثير انفجار الأحداث وأعمال العنف على الانقسام بين حركتي فتح وحماس، قال ”جولدنبيرغ“: ”تملك حماس في الوقت الحالي زمام المبادرة، كونها المدافعة عن القدس في تلك الجولة من القتال، ولكن كما هو معلوم، فإن تلك المواجهة اشتعلت نتيجة الموقف في القدس، وأن ما يحدث في القدس ليس له علاقة بفتح أو حماس، إنه يأتي نتيجة انعكاسات الشارع الفلسطيني، وسكان القدس الشرقية أنفسهم“.

إيران.. الملف الرئيسي للإدارة الأمريكية

وتابع قائلا: “ أعتقد أنهم حاولوا الضغط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على الإسرائيليين لضبط النفس. لكن أكبر أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، أو حتى اليومين الماضيين، لم تكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد كانت إيران، التي تمثل مصلحة أمنية قومية أكثر أهمية للولايات المتحدة“.

وأردف بقوله: ”ولذلك أعتقد أن إدارة بايدن كانت تجري محادثات صادقة ومباشرة وصعبة للغاية مع الإسرائيليين بشأن إيران. ولم يرغبوا في إنهاك عملية المفاوضات من خلال إجراء محادثات صعبة للغاية حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.