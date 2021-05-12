نجاد يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية ويحذر من استبعاده

قدم الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من حزيران/يونيو المقبل، رغم الحديث عن استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية إن ”نجاد سجل نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة عشرة بحضوره في مقر وزارة الداخلية“، مشيرة إلى أن ”نجاد حضر مع مجموعة من أنصاره يتراوح عددهم من 100 إلى 150 شخصاً في شارع فاطمي وسط طهران“.

🎥احمدی‌نژاد برای دست تکان دادن برای هوادارانش از نرده‌های‌ وزارت کشور بالا رفت pic.twitter.com/36MeHONTiu — Mohammad Hasan Najmi (@mhnajmi64) May 12, 2021

وحذر نجاد في حديث للصحفيين بعد تسجيل اسمه، من رفض المصادقة على ترشحه، وقال: ”إذا تم رفض ترشيحي فلن أوافق على نتائج الانتخابات ولن أصوت لها“، مضيفا: ”الظروف المستقبلية للبلد أكثر صعوبة مع غياب الناس عن الساحة الانتخابية“.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تدافع واشتباك بالأيدي بين مسؤولي الأمن في مقر وزارة الداخلية وعدد من أنصار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وبدأ أمس الثلاثاء رسميا قبول طلب المرشحين للانتخابات الرئاسية التي يتوقع مراقبون أن يستحوذ عليها التيار الأصولي المتشدد أو شخصية عسكرية.

ويعد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، الشخصية الأكثر حظوظاً بالفوز بالانتخابات الرئاسية بعدما تحدثت مصادر مقربة منه أمس عن قراره بالترشح للانتخابات.

وفي يوم الجمعة الماضي، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني (اللجنة المشرفة على الانتخابات)، عباس كد خدايي، إن الأشخاص الذين ترشحوا في الدورات السابقة وتم رفض ترشحهم لن يتم السماح لهم بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/ يونيو المقبل.

وقال موقع ”آزادي“ الإصلاحي الإيراني إن كلام ”عباس كد خدايي“، موجه للرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي يعتزم الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية.

لحظه ورود احمدی‌نژاد به ستاد انتخابات کشور.

فقط شیش‌لول نکشیدن روی کارمندای وزارت کشور 🤦‍♂️ pic.twitter.com/f73jt8YnYJ — امیر سیدین (@amirsydn) May 12, 2021

وفي الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في 2017، رفض مجلس صيانة الدستور، ترشيح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية.

ومجلس صيانة الدستور يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، المقرب من المرشد علي خامنئي، ويمثل لجنة تعنى بدراسة أهلية المرشحين والمصادقة عليهم ورفضهم.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أكد عضو البرلمان عن التيار المتشدد، علي رضا زاكاني، أن مجلس صيانة الدستور لن يوافق على ترشيح أحمدي نجاد، متوقعاً أن يتم رفض ترشيح الجنرال سعيد محمد من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء للحرس الثوري، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري.