قتيل وإصابتان في استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه على حدود غزة

قتل إسرائيلي وأصيب آخران، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة صاروخا موجها صوب آلية إسرائيلية شمالي القطاع.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية: إنه تم ”الإعلان عن مقتل أحد المصابين، خلال عملية إطلاق صاروخ الكورنيت من شمال قطاع غزة“.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان مقتضب اليوم، أنها ”استهدفت جيبا إسرائيليا شمال قطاع غزة بصاروخ كورنيت موجه“.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم ”إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية“.

أولي: اطلاق صاروخ مضاد للدروع أخر من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 12, 2021

وأشارت قناة ”كان“ الإسرائيلية إلى وجود ثلاث إصابات إحداها وصفت بالخطيرة جراء عملية استهداف الجيب على حدود قطاع غزة.

من جانبها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية، إنه بعد إطلاق الصاروخ المضاد للدروع تجاه الجيب الإسرائيلي، أطلقت حماس وابلًا من قذائف الهاون نحو المنطقة ذاتها لمنع إخلاء الجرحى.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق صاروخ كورنيت آخر على القوات بمكان الحادث، وأن دبابات الجيش ردت بقصف مكان إطلاق الكورنيت.

اعتراض مسيرة

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر: ”تصدت دفاعاتنا الجوية واعترضت قطعة جوية دون طيار خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل“.