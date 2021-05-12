"معاريف" الإسرائيلية تعنون صفحتها الأولى بـ "الدولة تحترق"

عنونت صحيفة ”معاريف“ إحدى أكبر الصحف العبرية في إسرائيل غلاف صفحتها الأولى بعنوان ”الدولة تحترق“، في إشارة للأحداث غير المسبوقة التي شهدتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

وشكل القصف المكثف الذي نفذته الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، يومي الثلاثاء والأربعاء، مفاجأة لإسرائيل، خاصة لتسببه في سقوط قتلى من جهة، والدمار الواسع الذي خلفه على غير ما كان عليه الحال خلال جولات التصعيد والمواجهة السابقة بين قطاع غزة وإسرائيل.

كما ترافق مع التصعيد العسكري الميداني بين قطاع غزة وإسرائيل، توتر هو الأعنف في مدن الداخل المحتل في إسرائيل، والذي خرج عن السيطرة الأمنية للشرطة الإسرائيلية، ما دفع المسؤولين في إسرائيل إلى إعلان حالة الطوارئ في مدينة اللد التي شهدت أعنف المظاهرات وإرسال قوات إضافية من حرس الحدود الإسرائيلي لفرض السيطرة الأمنية.

وأبرزت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صورة حافلة احترقت في ضاحية ”حولون“ بمدينة تل أبيب بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية مكثفة صوب العمق الإسرائيلي، حيث أدى الحادث إلى مقتل إسرائيلي، فيما شكلت الصور التي بثها التلفزيون الإسرائيلي للحرائق والدمار بعدد من المناطق في تل أبيب مشهداً غير مألوف وصادم للإسرائيليين.

وتحدثت الصحيفة عن القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا خلال جولتي القصف اللتين نفذتهما الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، رداً على استهداف برجين سكنيين غرب ووسط مدينة غزة.