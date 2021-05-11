اختطاف رجل أعمال إيراني بريطاني في العراق وتسليمه إلى الحرس الثوري

أفاد موقع ”فردا نيوز“ الإيراني المعارض، باختطاف رجل أعمال إيراني بريطاني يدعى ”محمد خاتمي“ في العراق، وتسليمه إلى قوات الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الموقع الذي نقل تلك المعلومات عن موقع قناة العربية باللغة الفارسية، مساء الثلاثاء، إن ”محمد خاتمي رجل الأعمال الإيراني البريطاني والملقب بـ“أبو وفاء“ توجه إلى مدينتي كربلاء والنجف وسط العراق من أجل إحياء ليالي القدر في شهر رمضان“.

وأشار التقرير إلى أن ”جماعة عراقية مسلحة تابعة لإيران اختطفت رجال الأعمال وسلمته إلى قوات الحرس الثوري الإيراني“، من دون معرفة هذه الجماعة.

وأوضح التقرير أن هذه الجماعة العراقية المسلحة قامت بتسليم رجل الأعمال خاتمي إلى الحرس الثوري مساء يوم الاثنين الماضي.

وأشار التقرير إلى أن محمد خاتمي ينتمي إلى عائلة ”دينية“ وُلدت في العراق و ”والده صديق“ روح الله الخميني، مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

كما نشرت وسائل إعلام صورة تجمع محمد خاتمي رجال الأعمال مع المعارض أبو الحسن بني صدر، أول رئيس لإيران بعد الثورة عام 1979 الذي غادر إيران بعد خلافه مع خامنئي، ولم ترد حكومتا إيران والعراق بعد على الأخبار.

ودرس محمد خاتمي في مدارس النجف وقم الدينية، وانضم بعدها إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني، وولد في العراق قبل الثورة الإيرانية وكان والده وشقيقه محسن خاتمي يدرسان في النجف في ذلك الوقت.

عاد إلى إيران مع روح الله الخميني قبل الثورة عام 1979، ولعب فيما بعد دوراً في تأسيس الحرس الثوري وأصبح نائبا لـ ”عباس زماني“ الملقب بـ ”أبو شريف“، وغادر محمد خاتمي الحرس الثوري مع عباس زماني وتوجه إلى سوريا ولبنان.