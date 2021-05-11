إيران.. مقتل 9 أشخاص في مواجهات بين الحرس الثوري ومعارضين قرب حدود تركيا

قتل 9 أشخاص خلال مواجهات اندلعت بين قوات تابعة للحرس الثوري وجماعة مسلحة معارضة قرب الحدود مع تركيا.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، يوم الأربعاء، إن ”قوات حمزة سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري اشتبكت الثلاثاء مع مجموعة مسلحة في منطقة سلماس التابعة لمحافظة أذربیجان الغربیة، شمال غرب إيران“.

وأضافت الوكالة وفق بيان للحرس الثوري أنه ”خلال الاشتباكات التي اندلعت لقي 7 أشخاص من المجموعة المسلحة مصرعهم، فيما قتل اثنان من قوات التعبئة الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري خلال المواجهات في منطقة سلماس قرب الحدود مع تركيا“.

وتعد أذربيجان الغربية أهم مقاطعة حدودية في إيران، حيث يبلغ طول حدودها 967 كيلومترًا مع العراق وتركيا وجمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي، وترتبط بـ 550 كيلومترًا بحدود مع تركيا.

وتنشط جماعات كردية إيرانية معارضة في المناطق الجبلية للحدود الإيرانية شمال غرب إيران مع تركيا وكذلك في إقليم كردستان شمال العراق، وتشهد تلك المناطق بين الحين والآخر مواجهات مع مسلحين من الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران، مثل قوات ”كوملا“ الجناح العسكري للحزب الشيوعي الكردستاني المعارض للنظام الإيراني، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني.