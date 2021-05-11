ترامب: ضعف بايدن وعدم دعمه لإسرائيل يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا

حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا أن عدم دعم الأخير لإسرائيل هو سبب الهجمات، بحسب تعبيره في بيان، اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في البيان: ”عندما كنت في منصبي كنا معروفين برئاسة السلام؛ لأن أعداء إسرائيل كانوا يعلمون أن الولايات المتحدة وقفت بقوة مع إسرائيل، وسيكون هناك انتقام سريع إذا تعرضت إسرائيل للهجوم“.

وتابع: ”تحت حكم بايدن، أصبح العالم أكثر عنفًا واضطرابًا؛ لأن ضعف بايدن وعدم دعمه لإسرائيل يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا“.

وقال ترامب: ”يجب أن تقف أمريكا دائمًا إلى جانب إسرائيل، وتوضح أن على الفلسطينيين إنهاء العنف والإرهاب والهجمات الصاروخية، وأن توضح أن الولايات المتحدة ستدعم دائمًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.

وأضاف البيان: ”بشكل لا يصدق، يواصل الديمقراطيون الوقوف إلى جانب النائب المجنون المناهض للولايات المتحدة إلهان عمر وآخرين، الذين يهاجمون إسرائيل بوحشية أثناء تعرضهم لهجوم إرهابي“.