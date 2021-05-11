طالبان تسيطر على منطقة قريبة من العاصمة الأفغانية كابول‎

قال مسؤولون أمنيون في أفغانستان إن مسلحي طالبان سيطروا على منطقة رئيسية خارج العاصمة الأفغانية كابول في ولاية وردك الوسطى، ما أجبر القوات الحكومية على التراجع.

تأتي السيطرة على منطقة نرخ وسط تصاعد أعمال العنف عقب إعلان الحركة المسلحة وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام في أفغانستان؛ من أجل عطلة عيد الفطر، تبدأ هذا الأسبوع.

وقال طارق أريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن القوات الحكومية قامت ”بانسحاب تكتيكي“ من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على تويتر إن الحركة قتلت وأسرت بعضًا من أفراد قوات الأمن بعد السيطرة على المنطقة، مضيفًا أنها صادرت أيضًا كميات كبيرة من الذخيرة.

ولم تعلق الحكومة الأفغانية على سقوط ضحايا من قوات الأمن.

وأعلنت كابول حالة التأهب القصوى منذ إعلان واشنطن خططها لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول، حيث يقول المسؤولون الأفغان إن طالبان صعدت من هجماتها في البلاد في أعقاب ذلك الإعلان.