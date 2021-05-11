معلمة روسية تواجه مهاجم المدرسة في كازان لتحمي طالبة

نقلت قناة ”НТВ“ الروسية عن مصدر في الشرطة أن المعلمة إلفيرا إغناتيفا، التي لقيت حتفها اليوم الثلاثاء، في إطلاق النار داخل مدرسة بمدينة كازان، حاولت إنقاذ طالبة.

وأضاف المصدر أن المعلمة خرجت إلى الممر لتواجه المسلح إلناز غاليافييف، ووقفت في طريقه بعد أن دفعت الطالبة بعيدا عنه لتغطيها بجسدها.

وأطلق غاليافييف النار عليها، وكانت إصابتها مميتة.

ودرست إغناتيفا في المدرسة حوالي أربع سنوات، وفي عام 2018 حصلت على المركز الثاني في مسابقة ”معلمة العام“.

وجاءت للعمل في المدرسة في نفس العام الذي تخرج منها قاتلها إلناز غاليافييف، لكنها لم تعلمه.

وهاجم غاليافييف المدرسة رقم 175 في كازان عاصمة جمهورية تتارستان، صباح اليوم الثلاثاء، وأطلق النار على مجموعة من الطلاب في الصف الثامن، ليقتل سبعة منهم على الأقل.

وقبل وقوع المأساة بفترة وجيزة، طُرد غاليافييف من الكلية التي كان يدرس فيها؛ لأنه لم يسدد المستحقات المالية التي عليه.

وأظهر شريط فيديو بثه التلفزيون الروسي مطلق النار وهو عاري الصدر ومغطى بالدماء في زنزانة، يقول إنه خطط لفعلته لأنه يكره الجميع، مدعيا أنه ”الله“.