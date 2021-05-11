بوتين يحيل إلى البرلمان الروسي مشروع قانون لإلغاء اتفاقية "الأجواء المفتوحة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ”الأجواء المفتوحة“، التي تتيح تحليق طائرات مراقبة عسكرية فوق الدول الموقّعة عليها، والتي أثار خروج واشنطن منها العام الماضي استياء موسكو وتنديدها.

ويلحظ مشروع القانون، الذي نُشر الثلاثاء في الموقع الإلكتروني للدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، لوضع حد لانضواء روسيا في هذا الاتفاق، ومن المتوقّع أن يقرّه النواب وأن يصدره بوتين في ما بعد.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، أكدت السلطات الروسية ”إبقاء الأبواب مفتوحة“ أمام العودة للتقيّد ببنود الاتفاقية إذا ما اتّخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة.

وبعدما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من اتفاقيات عدة، اتّخذت إدارة خلفه جو بايدن تدابير للعودة إلى بعض منها، على غرار المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مدّدت الولايات المتحدة في ربع الساعة الأخير معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الترسانات النووية.

لكن يبدو أن مفاوضات العودة إلى اتفاقية ”الأجواء المفتوحة“ وصلت إلى طريق مسدود، وكانت إدارة ترامب قد انسحبت منها بعدما اتّهمت روسيا بانتهاكها.

وهذه المعاهدة، التي دخلت حيّز التنفيذ في العام 2002 وكانت حينها تضم 35 دولة، تتيح لكل دولة نشر طائرات استطلاع عسكرية في أجواء الدول المنضوية في الاتفاقية شرط قبولها بالمثل، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية.

وترفض موسكو الالتزام ببنود الاتفاقية إذ تعتبر أن الدول الأخرى الموقّعة عليها وبينها دول أوروبية عدة أعضاء في حلف شمال الأطلسي وكندا، ستنقل إلى واشنطن ما جمعته من معلومات حول روسيا.

ومنذ سنوات شهدت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تدهورا مستمرا، وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، تبادل البلدان العقوبات وطرد الدبلوماسيين.

لكن الولايات المتحدة اقترحت عقد قمة بين بايدن وبوتين في دولة ثالثة في شهر حزيران/يونيو المقبل، وهو اقتراح لا يزال يجري التفاوض بشأنه علما أن الكرملين رحّب به.