استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز زعترة في مدينة نابلس الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة فلسطينية عند حاجز زعترة العسكري، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الشابين على الفور.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إن أنباء وردت عن محاولة إطلاق نار على حاجز زعترة، حيث تم تحييد إثنين من المنفذين، مشيرًا إلى أن إصابات لم تقع في صفوف الجنود.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتابع قضية إطلاق النار على الحاجز العسكري الإسرائيلي للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطنين الذين أطلق الاحتلال النار عليهما قرب نابلس.

يذكر أن الحاجز العسكري شهد قبل عدة أيام تنفيذ شاب فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة مواجهة عسكرية بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، استشهد فيها أكثر من 25 فلسطينيًا وأصيب العشرات، في حين أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل اثنين من مواطنيها في عسقلان.