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روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 15:41 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 15:45 GMT

روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قررت طرد نائب للملحق العسكري الروماني في موسكو؛ ردا على قرار سابق من رومانيا بطرد دبلوماسي روسي. وفي أواخر

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قررت طرد نائب للملحق العسكري الروماني في موسكو؛ ردا على قرار سابق من رومانيا بطرد دبلوماسي روسي.

وفي أواخر أبريل/ نيسان، قالت رومانيا إنها ستطرد نائب الملحق العسكري في السفارة الروسية؛ لقيامه بأنشطة لا تتفق مع وضعه الدبلوماسي، ولم تذكر أسبابا أخرى للخطوة.

وقامت سبع دول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، في وسط وشرق أوروبا، وجميعها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بطرد دبلوماسيين روس، في أبريل/ نيسان؛ مما دفع موسكو للرد بخطوات مماثلة.

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