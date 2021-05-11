روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قررت طرد نائب للملحق العسكري الروماني في موسكو؛ ردا على قرار سابق من رومانيا بطرد دبلوماسي روسي.

وفي أواخر أبريل/ نيسان، قالت رومانيا إنها ستطرد نائب الملحق العسكري في السفارة الروسية؛ لقيامه بأنشطة لا تتفق مع وضعه الدبلوماسي، ولم تذكر أسبابا أخرى للخطوة.

وقامت سبع دول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، في وسط وشرق أوروبا، وجميعها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بطرد دبلوماسيين روس، في أبريل/ نيسان؛ مما دفع موسكو للرد بخطوات مماثلة.