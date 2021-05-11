هل يحسم المتشددون صراعهم مع الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟‎

مع بدء تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسية الإيرانية، يتصاعد الحديث في الساحة السياسية عن ملامح صراع قيادات النظام للفوز بهذه الانتخابات، وما إذا كان سيُحسم هذا الصراع لصالح تيار المتشددين دون حضور يُذكر للتيار الإصلاحي.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام إيرانية محلية ومعارضة في وقت سابق، عن وجود حالة من الصراع داخل أروقة النظام بين رجال الدين المتشددين وقيادات قوات الحرس الثوري، وذلك لضمان الفوز بمعقد الرئاسة الإيرانية.

وخصت التقارير الإيرانية في حديثها عن هذا الصراع بالذكر القيادي في الحرس الثوري، ورئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية رجل الدين المتشدد، إبراهيم رئيسي، وذلك لما يترأساه من سلطتين بارزتين في بنية النظام الحاكم.

وأكدت صحيفة ”شرق“ الإيرانية، في تقرير سابق أن وصول قاليباف إلى رئاسة البرلمان في إيران سيعمل على تأجيج الصراع على السلطة بين رؤوس النظام، وذلك بعدما أصبح قاليباف يمسك بزمام السلطة التشريعية.

ولفتت الصحيفة الإصلاحية إلى أن قاليباف قد يدخل في صراع مباشر مع رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، في مضمار الترشح والفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة أن قاليباف ورئيسي، كانا أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية للعام 2017 والتي انتهت بفوز حسن روحاني لفترة رئاسية ثانية.

أما وسائل الإعلام المعارضة، فرأت أن“قيادات التيار المتشدد والحرس الثوري بصفتهم المسيطرين على مقاليد الحكم في إيران باتوا على يقين من دعم مرشد النظام، علي خامنئي لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما أسفر هذا اليقين عن حالة من التنافس وصلت إلى حد الصراع للظفر بمقعد رئيس إيران المقبل“.

اتفاق رغم الصراع

ورغم بروز الشواهد الدالة على صراع القيادييّن المتشددين (قاليباف ورئيسي) للفوز بمقعد رئيس إيران، إلا أن البرلماني البارز، محمد رضا مير تاج الديني كشف عن وجود ما يُمكن اعتباره ”اتفاقًا وتنسيقًا“ بين رئيس البرلمان الإيراني، ورئيس السلطة القضائية، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال تاج الديني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، اليوم الثلاثاء:“إنه في حال ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية، فلن يسجل رئيس البرلمان قاليباف اسمه في قوائم المرشحين“.

وأضاف النائب المنتمي للتيار المتشدد والذي يشغل منصب نائب رئيس تكتل:“الجمهورية الإسلامية“ في البرلمان الإيراني أن“قاليباف أعرب خلال اجتماعات مختلفة عن ضرورة دعم جميع التيارات الثورية لإبراهيم رئيسي، وأنه (قاليباف) لن يترشح في انتخابات الرئاسة في حال ترشح رئيسي“.

وفيما يتعلق باحتمالية ترشح رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، تحدثت تقارير لوسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام رئيسي الترشح للانتخابات في القريب العاجل.

وفي هذا الإطار، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية ”إيرنا“، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء:“من المحتمل أن يسجل إبراهيم رئيسي اسمه في قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة في عيد الفطر“.

كما كشفت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني في تقرير وصفته بـ ”الحصري“ ”أن رئيسي قد يعين خلال الأيام القليلة المقبلة أحد الوزراء السابقين كرئيس لحملته الانتخابية، وذلك بعدما أكدت المعلومات إنهاء رئيسي خطوات ترشحه لانتخابات الرئاسة“.

الإصلاحيون في موقف ضعيف

أما عن موقف تيار الإصلاحيين من الحضور في انتخابات الرئاسة الإيرانية، فأكد تقرير لإذاعة ”زمانة“ المعارضة أن ”التيار الإصلاحي لم يعد يمتلك رصيدًا أو وزنًا بين الشعب الإيراني، وذلك في ظل حالة الضعف والتراجع التي أصابت الإصلاحيين“.

ونوه التقرير المنشور، اليوم الثلاثاء، إلى أن“الإصلاحيين يفتقرون لوجود أحزاب أو تكتلات سياسية قوية تمكنهم من الحضور بقوة في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلى جانب غياب برنامج واضح للإصلاحيين يعالج الأوضاع المتردية لا سيما الوضع الاقتصادي“.

ورأى التقرير أن“جميع الشواهد تشير إلى جلوس شخصية تنتمي لتيار المتشددين على كرسي الرئاسة الإيرانية سواء من العسكريين أو رجال الدين، حتى مع تزايد التكهنات بعزوف كبير للمواطنين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة“.

وفيما يتعلق بالخيارات المطروحة للمرشحين الإصلاحيين في إيران، فقد أعلن الإصلاحيون مؤخرًا عن وضع وزير الخارجية محمد جواد ظريف في قمة قائمة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية عن تيارهم.

لكن محللين سياسيين تحدثوا عن محاولات النظام الإيراني لإجهاض مشروع ترشيح الإصلاحيين لشخصيات ذات ثقل سياسي ودبلوماسي في انتخابات الرئاسة مثل ظريف وغيره، مستندين على هذا بحملات الهجوم التي صعّدها المتشددون مؤخرًا ضد ظريف.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي قد دخل على خط مهاجمة التيار المتشدد لظريف، وذلك على خلفية التسريبات الأخيرة التي هاجم فيها ظريف سياسات النظام، ودور الحرس الثوري في المنطقة، فيما رجح محللون أن موقف خامنئي من ظريف قد يمثل إشارة لأجهزة النظام برفض مبكر لأهلية ظريف، في حال ترشح الأخير لانتخابات الرئاسة.

خامنئي وإجهاض ترشح الإصلاحيين

كما دلل مراقبون على صحة الفرضية القائلة بمعارضة خامنئي لترشح شخصيات بارزة عن التيار الإصلاحي، وتحيز المرشد للتيار المتشدد، بتراجع حسن الخميني، حفيد مؤسس النظام الإيراني آية الله الخميني، عن الترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك بناءً على طلب شخصي من خامنئي.

وكان ياسر الخميني، وهو حفيد آخر للخميني قد كشف في وقت سابق أن المرشد، علي خامنئي طالب شقيقه حسن الخميني بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا أن ”خامنئي رأى في ترشح حسن الخميني للرئاسة أمرًا غير صالح للنظام“.

ويأتي موقف خامنئي من ترشح حسن الخميني بعد تصاعد الحديث في إيران عن إمكانية ترشح حفيد الخميني للانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلًا عن التيار الإصلاحي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في يونيو العام الجاري 2021، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي حسن روحاني.