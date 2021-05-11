نتنياهو: إسرائيل ستكثف ضرباتها على غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بـ“تكثيف“ الهجمات على قطاع غزة، بعد مقتل إسرائيليتين إثر هجومين صاروخيين منفصلين انطلاقا من غزة.

وقال نتنياهو في مقطع مصور وزعه مكتبه:“نفذ الجيش، منذ أمس، مئات الهجمات على حماس، والجهاد الإسلامي، في غزة (…) سنكثف قوة هجماتنا“.

وتابع:“اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها“. مضيفًا أن حماس“ستتعرض لضربات لم تكن تتوقعها“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن صواريخ أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، تسببت بمقتل امرأتين في بلدة عسقلان، جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث في بيان مقتضب:”قُتلت امرأتان، إحداهما تبلغ من العمر 65 عامًا، والثانية في الأربعينات.. لم نتحقق بشكل رسمي من هويتهما“.