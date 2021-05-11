الإسعاف الإسرائيلي: مقتل امرأتين جراء سقوط صواريخ فلسطينية في عسقلان

قال إيلي بين، رئيس خدمة الإسعاف الإسرائيلية للصحفيين، إن صواريخ أطلقها فلسطينيون في قطاع غزة، تسببت في مقتل امرأتين ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة تسبب في مقتل شخص ببلدة عسقلان في جنوب إسرائيل، وهو أول قتيل يسقط في إسرائيل خلال التصعيد الذي بدأ عبر الحدود، مساء أمس الإثنين.

وقالت صحيفة ”إسرائيل هيوم“، إن القصف المكثف على عسقلان أسفر عن إصابة 14 شخصا آخرين بجروح متفاوتة.

وفي السياق، أحدث صاروخ فلسطيني أطلق من قطاع غزة، أضرارا جسيمة في حي سكني إسرائيلي بمدينة عسقلان القريبة، وذلك بعد إعلان الفصائل الفلسطينية إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام عبرية، اشتعال النيران في شقة سكنية وعدد من السيارات بالحي السكني، إضافة إلى تدمير عشرات السيارات بفعل القصف الصاروخي المكثف على الحي.

https://www.facebook.com/mumenmeqdadw/posts/197454965539667

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه وفقا لإرشادات قيادة الجبهة الداخلية، يطلب من سكان عسقلان البقاء في المناطق المحصنة حتى إشعار آخر.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن ”تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الأخيرة تعني أن 130 ألف نسمة، سكان عسقلان، مطالبون بالدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر“، مضيفةً: ”هذا إشعار غير عادي لم نعهده في جولات سابقة“.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، توجيه الضربة الصاروخية الأكبر لإسرائيل على مدينتي عسقلان وأسدود، القريبتين من الحدود الشمالية للقطاع.