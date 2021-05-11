المتشدد إبراهيم رئيسي يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أفادت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بأن رئيس السلطة القضائية رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، حسم أمره وقرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو/حزيران المقبل.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها، إن ”اختيار إبراهيم رئيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية انتهى وسيتوجه إلى وزارة الداخلية في الأيام المقبلة للتسجيل“.

وترشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، التي جرت في أبريل/نيسان 2017، وحصل على ما يقارب من 16 مليون صوت، وكان أحد أبرز منافسي الرئيس الحالي حسن روحاني، وتمكن الأخير من الفوز بولاية ثانية.

وفي 7 مارس 2019 أصدر خامنئي حكما عين بموجبه إبراهيم رئيسي، رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام.

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني السياسي المتشدد، محمد باقر قاليباف، إنه ”لن يترشح للانتخابات الرئاسية مع قرار إبراهيم رئيسي بخوض السباق الرئاسي“.

وسيكون إبراهيم رئيسي أقوى مرشح للتيار الأصولي المتشدد في إيران.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن عملية تسجيل المرشحين بدأت اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام.

وفي اليوم الأول للتسجيل، سجل الجنرال سعيد محمد الرئيس السابق لمقر ”خاتم الأنبياء“ الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، والعميد حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ومحمد حسن نامي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة أحمدي نجاد الثانية، كما يحمل نامي رتبة عميد وخدم في الجيش لفترة.

وبعد الانتهاء من تسجيل المرشحين، يوم السبت المقبل، سترسل وزارة الداخلية الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور، الذي سيرسل القائمة النهائية للمرشحين إلى وزارة الداخلية في غضون 5 أيام، ويمكن لمجلس صيانة الدستور تمديد هذا الموعد النهائي لمدة 5 أيام أخرى.