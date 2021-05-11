"وول ستريت جورنال": أفغانستان تواجه كارثة إنسانية وبايدن يتحمل عواقب قرار الانسحاب

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن أفغانستان تواجه مستقبلا يشوبه الإرهاب في ظل الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد، المقرر في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة في مقال افتتاحي، نشرته اليوم الثلاثاء، أن ”انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يقوّض المصالح الأمنية الأمريكية، ولكن الكارثة الإنسانية ربما تكون الأسرع حاليا. ويمكن اعتبار الهجوم الذي وقع على مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول مجرد بروفة“.

وتابعت الصحيفة: ”تفجيرات يوم السبت كانت بمثابة عمل خبيث للغاية. بدأت عندما قام انتحاري بتلغيم سيارة على أبواب مدرسة مشتركة، وعندما فرّ التلاميذ الناجون، كانت هناك قنبلتان مزروعتان في مكان قريب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، بالإضافة إلى إصابة ضعف هذا العدد تقريبا“.

وكشفت الصحيفة أن ”تلك التفجيرات كانت معدة للتأكد من أن التلميذات اللاتي يحضرن الفصول الدراسية في توقيتات مختلفة عن التلاميذ سيكونوا هم الهدف الرئيسي“.

وأوضحت أن ”الانفجارات لم تقع مصادفة في الجانب الشيعي من كابول، حيث كانت الأقليات الدينية والنساء هم الأكثر تضررا تحت حكم طالبان منذ التسعينيات. ولن يكون هناك أي مستقبل جيد بالنسبة لهم إذا عادت طالبان مرة أخرى للسيطرة على أفغانستان“.

وأشارت إلى أنه ”يجب أن يتوقع الجميع المزيد من العنف، مع إكمال القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي، الانسحاب من أفغانستان بنهاية الصيف المقبل“.

ورأت أنه ”سوف تكون هناك هجمات على الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس، والأقليات الدينية أيضا، وسيكون العنف الإرهابي موجها ضد كل من يفكر في المقاومة“.

ووفقا للصحيفة: ”ألقت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بعد تفجيرات الأسبوع الماضي، باللوم على حركة طالبان، التي ألقت باللوم هي الأخرى على جماعة تابعة لتنظيم داعش المتشدد، تصارعت المنظمات المتطرفة في الماضي، ولكن الحكومة الأفغانية تتهم الطرفين بالتنسيق في شنّ تلك الهجمات، ويدفع البعض بأن طالبان سوف تسيطر على داعش“.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن طالبان تعود إلى الصورة بقوة مرة أخرى، حيث تقوم بإغلاق المزيد من عواصم الأقاليم.

وقالت إن متمردي القاعدة وطالبان سيستغلون الفراغ الأمني، في الوقت الذي نشرت فيه الولايات المتحدة طائرات مقاتلة، وقاذفات، وحاملة طائرات، والمئات من حرس الجيش الأمريكي؛ لتغطية الانسحاب.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول: ”لا يمكن للهجوم الأمريكي أن يُحبط أي هجوم مروّع، ولكن الانسحاب يعني قبول أنه سيكون هناك المزيد من تلك الهجمات. إذا سقطت حكومة كابول، فإن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بتقديم حق اللجوء إلى المترجمين وغيرهم ممن خاطروا بحياتهم للعمل مع الحلفاء. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب وعواقبه“.